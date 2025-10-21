Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor yeni sezon tarihi: Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu: TV8 Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları kimler?

        Survivor hakkında araştırmalar yoğunlaştı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. 2026 Survivor Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın başlayacağı tarih ve kadroda yer alacak isimler merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu ilk yarışmacı ile birlikte yeni sezona dair sorgulamalar daha da arttı. İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 21:39 Güncelleme: 22.10.2025 - 00:05
        • 1

          Survivor, 2026 Ünlüler - All Star sezonu başlangıç tarihi merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezonda, yarışmacı kadrosu ve Dominik’teki zorlu parkurlar için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı’nın ilk yarışmacıyı açıklaması, yeni sezon heyecanını artırdı. İşte detaylar...

        • 2

          SURVİVOR 2026 NE ZAMAN?

          Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

          SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

          2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olacak.

        • 3

          SURVİVOR 2025 KADROSU:

          All Star

          Zeynep Alkan

          Serenay Aktaş

          Batuhan Karacakaya

          Adem Kılıç

          İsmail Balaban

          Ayşe Yüksel

          Sema Aydemir

          Barış Murat Yağcı

          Yağmur Banda

          Gönüllüler

          Tuğba Yeni

          Dilşah Kurt

          Batuhan Gökgöz

          Mevlüt Koçak

          Göksu Küçükali

          Adilhan Numan

          Kaan Kazgan

          Kübra Avcı

          Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.

        • 4

          SURVİVOR 2025 ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

          Survivor 2025 sezonunda şampiyonluk kupasını Adem Kılıçcı kaldırdı.

          Görseller: TV8

