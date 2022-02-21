Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı, elenecek mi? Survivor konseyde Hikmet ve Yasin neden kavga etti, kavga sebebi nedir? Survivor Yasin elenecek mi, Hikmet diskalifiye mi oldu?

Survivor 2022'de tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre, Ogeday ve Hikmet'in birbirine girmesinin ardından bugün de Hikmet ve Yasin ciddi bir kavga yaşadı. Peki, bu iki isim diskalifiye olacak mı?

HİKMET VE YASİN DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Survivor 2022'de birbirine giren Yasin ve Hikmet'in diskalifiye olup olmayacağı belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Konuyla ilgili olarak şu an alınmış resmi bir açıklama yok...