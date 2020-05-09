Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasında gördüğümüz Taner Tolga Tarlacı'nın bir dönem de ev arkadaşı olan Yasin Obuz, insanların merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Survivor 2020’de yarışan Yasin Obuz kimdir? Nerede doğdu? İşte tüm bu soruların cevabı.
YASİN OBUZ KİMDİR?
Bir dönem MasterChef'te de karşımıza çıkan, aynı zamanda pilavcı da işleten Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de dünyaya geldi. Bir süre kanal D ekranlarının sevilen yüzlerinden olan Yasin Obuz’un 3 kardeş olduğu biliniyor.
3 kardeş olan Obuz, çocuk çağlarından itibaren sporla ilgileniyor. İlk spor lisansını 1998 yılında alan Yasin Obuz, profesyonel ve amatör olarak futbol oynadı. Spor hayatı sadece futbolla kalmayan Obuz, çocuk yaşlardayken 2 sene jimlastik yaptı. Bunun yanında basketbol ve voleybolla ilgilenen Obuz, sporda üstün başarılar elde etti.
Üniversite eğitimini Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde spor bilimleri fakültesinde tamamlayan Obuz, üniversitedeyken de sporu bırakmadı. O yıllarda da fitness ile ilgilenen genç adam, aynı dönemde mutfağa merak sararak yemek yapmayı öğrenmeye başladı.
Obuz, yemek yaparken ne kadar huzurlu olduğunu görünce bir süre Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Hemen hemen 20 ülke gezen Obuz, gittiği her ülkenin eğlence tarzlarımı, mutfak kültürlerini ve yaşayış biçimlerini dikkatli bir şekilde gözlemledi. Ufak bir işletme sahibi olan Obuz, geçtiğimiz sezonda Masterchef yarışmasına çıkarak oradan Survivor’a seçildi.
Eğlenceli bir yapıya sahip olan ve bu yönüyle dikkat çeken Obuz, bir dönem yemekteyiz yarışmasında da karşımıza çıktı. MasterChef'in yarışmasında finale haftalar kala Batuhan Bayır’la elemeye kalmış ve ne yazık ki elenmişti.
YASİN OBUZ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Dokunulmazlık oyunu sırasında Evrim’e söylediği sözler sonrasında Yasin’in oyunda atılması dikkat çekti. Oyundan diskalifye edildi.
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