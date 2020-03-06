06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor yarışmasında ünlüler takımında yarışan Şaziye İvegin Üner, milli basketbolcu kimliği ile ön plana çıkıyor. Profesyonel spor hayatında da pek çok başarıda adını geçiren Üner’in hayatı takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor Şaziye İvegin Üner kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR?
8 Şubat 1982 yılında, Adana'da hayata gözlerini açan şaziye İvegin Üner, 38 yaşındadır. Kova kadını olan Üner, Türk Milli Kadın Basketbolcu kimliği ile biliniyor. Şaziye, şimdilerde Kısa forvet pozisyonunda görev alıyor. Babası eski bir basketbolcu olan Şaziye, 7. Sınıftayken 2 kız kardeşi ile beraber basketbola başladı. 3 kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 defa Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluğu tattı.
22 yaşındayken takımının kaptanı olan şaziye İvegin Üner, bu kararı ile ülkedeki en genç takım kaptanı oldu. Botaşspor'da 10 başarılı yıl geçirmesinin ardından 2004 yılının Mayıs ayında Fenerbahçe’ye transfer olan başarılı basketbolcu, 2007-2008 sezonu için MontigardaBasket ile anlaşan Üner, 1 sezonu orada geçirdi. Ertesi sezon yeniden KBL'ye dönen Şaziye, bu defa Beşiktaş Kola Turka ile sözleşme imzaladı. Aralıksız kariyerine devam eden Üner, sonrasında Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre orada oynayan Üner, yeniden Türkiye’ye döndü ve Galatasaray’la anlaşma yaptı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme yapan Üner, 1 sezon da orada oynadı. Sonraki sezonda ise eski takımı olan Fenerbahçe’ye yeniden transfer olan Üner, yoğun bir dönem geçirdi. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atan genç oyuncu, Galatasaray Medical Park ile sözleşme yaptı.
Pek çok kez milli takım forması giyen Üner, ülkesinin basketbol takımının başarılarına büyük katkılar sağladı. İvegin, ayrıca 2005 yılındaki Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan millî takım oyuncuları arasında yer aldı. Milli takımın Avrupa 2.si olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de payı olan Üner, 2012 yılı yaz olimpiyatları Türkiye kadın millî basketbol takımı kadrosuna da adını yazdırdı. Şaziye’nin kadroda olduğu yıl takım 5. Oldu.
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