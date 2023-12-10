Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor'da, yeni sezon öncesi kimin hangi takımda yarışacağı bugün netlik kazanıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında saat 19:30'da başlayacak "Survivor All Star 2024 Takımlar Belli Oluyor" programında yer alacak isimleri bir araya getirdik...