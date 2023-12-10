Survivor All Star yarışmacıları tam kadro! 2024 Survivor yarışmacıları kimler?
Survivor All Star'da artık geri sayım başlamış durumda. Bu sezon 18. yeni sezonu ile ekranlara gelecek yarışmada bu akşam takımlar belli olacak. 18 yarışmacının mücadele edeceği fenomen yarışmada, kimlerin hangi takımda olacağı büyük merak konusu. İşte, Survivor'da yeni sezonun yarışmacıları...
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Bu yıl bir kez daha All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor'da, yeni sezon öncesi kimin hangi takımda yarışacağı bugün netlik kazanıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında saat 19:30'da başlayacak "Survivor All Star 2024 Takımlar Belli Oluyor" programında yer alacak isimleri bir araya getirdik...
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SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
SMS oylamasının kaldırılacağı Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmanını 2024 yılının ilk ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
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SURVIVOR ALL STAR 2024 KADROSU
1- Nihat Altınkaya
2- Nagihan Karadere
3- Damla Can
4- Doğukan Manço
5- Nefise Karatay
6- Merve Aydın
7- Yiğit Poyraz
8- Sercan Yıldırım
9- Aleyna Kalaycıoğlu
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10- Ogeday Girişken
11- Seda Ocak
12- Yasin Obuz
13- Sahra Işık
14- Gizem Memiç
15- Özgür Tetik
16- Furkan Kızılay
17- Ersin Korkut
18- Hakan Hatipoğlu
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