Survivor 2021'de yarışacak takımlar açıklandı. Sevilen yarışmanın Ünlüler takımında oyunculardan sporculara kadar birbirinden önemli isimler var. İşte Survivor 2021 Ünlüler kadrosu...

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Merve Aydın – Milli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu