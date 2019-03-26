Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında zorlu ada koşulları ve yarışmalar ile mücadele eden yarışmacılar canlarını dişine takarak yarışıyor... Haberimizde Yunan takımının başarılı yarışmacısı Vasilis Vasilikos'un hayatını ele aldık işte tüm detaylar...

Vasilis Vasilikos Kimdir?

27 yaşında olan Vasileios, inşaat mühendisliği okudu ve yurtdışında oyunculuk yaptı. Geçmişte profesyonel olarak basketbol oynadı. Survivor'daki amacı, hayatta kalmak için takım arkadaşlarıyla birlikte çalışabilmek ve sonunda kazanan olmak. Onu ayırt eden şey ekip çalışması ve rekabetçiliktir.