Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında zorlu ada koşulları ve yarışmalar ile mücadele eden yarışmacılar canlarını dişine takarak yarışıyor... Haberimizde Yunan takımının başarılı yarışmacısı Spyros Gourdoupis'nın hayatını ele aldık işte tüm detaylar...

Spyros Gourdoupis Kimdir?

Spyros Gourdoupis veya Dr. Pips 28 yaşında va Patra’da yaşıyor. Floransa’da eğitim görüp Yapısal Biyoloji biliminde doktora yapmış; fakat müzik, özellikle rap onun en büyük tutku ve sevgisi. Bu yılki Survivor’ın Bohem tipi kendini rahat, dürüst ve çok konuşkan olarak tanımlıyor. Asla strese girmiyor ve Survivor’da muhtemelen onu tek zorlayacak şeyin yemekten uzak olması olacağını söylüyor.