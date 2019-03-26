Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında zorlu ada koşulları ve yarışmalar ile mücadele eden yarışmacılar canlarını dişine takarak yarışıyor... Haberimizde Yunan takımının başarılı yarışmacısı Ria Kolovou'nın hayatını ele aldık işte tüm detaylar...

Ria Kolovou Kimdir?

Ria Kolovou 30 yaşında ve Edessa'dan geliyor. Ulusal Spor Akademisi mezunu ve son bir yıldır Mikonos adasında bir butik sahibi. Çok sosyal bir kişiliğe sahip; fakat bazen biraz bencil olabiliyor. Kendine özen göstermeyi ve temizliği çok seviyor.