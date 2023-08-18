Survivor Turabi kaza geçirdi! "Hayat kısaymış"

Turabi Çamkıran yaşadıklarını şu ifadelerle açıkladı:

Azraile mesaj attım; “Gel beni al!” diye. O da mesaj atmış; “Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!” diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın. “Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basıcam. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşıyacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapıcam.

Duam belli, duyan belli.” Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır."