Tuğba Melis Türk kimdir? Tuğba Melis Türk kaç yaşında? soruları, dün akşam yeni sezonu başlayan Survivor için gündemde. Tuğba Melis Türk, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. Tuğba Melis Türk'ün kısaca hayatı haberimizde.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.