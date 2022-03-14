Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Hızlı elemelere geçilirken hemen her gün bir dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların Survivor'daki kaderini belirleyen dokunulmazlık oyunları büyük önem arz ediyor. Varını yoğunu koyarak yarışan isimlerin sakatlanması da kaçınılmaz olabiliyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımının başarılı kadın yarışmacısı Sema'nın yerde kaldığı anlar hem yarışmacıları hem de sevenlerini korkuttu. Peki, Survivor Sema'ya ne oldu? İşte detaylar...