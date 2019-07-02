02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 2019 heyecanı dün akşam Bodrum'dan canlı yayınla ekranlara gelen program ile birlikte belli oldu. Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da bu sene Türkiye ve Yunanistan takımlarının mücadelesine sahne olundu. Türkiye takımında Survivor finaline Seda, ve Yusuf kalmıştı. ikili arasında yapılan halk oylaması ile birlikte kazanan isim, Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu. Survivor finalinde yaşananlar haberimizde.
SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU? SEDA MI, YUSUF MU?
Survivor'da bu akşam saat 20.00'da başlayan canlı yayınla birlikte Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu program Bodrum'dan canlı yayınlandı. Acun Ilıcalı, bu akşam en çok oyu alan ismi açıkladı. Survivor 2019 Türkiye şampiyonu Yusuf oldu.
SURVİVOR YUNANİSTAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla ekranlarda olan Survivor'ın Yunan şampiyonu belli oldu. Yapılan oylamaların sonucunda Katerina Dalaka Survivor 2019'un Yunanistan şampiyonu oldu.
SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor 2019 finalinin ardından şampiyon yarışmacılar belli oldu. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu ve 100 bin Euro büyük ödülü kazandı. Survivor 2019 Türkiye şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu ve her sene verilen 500 bin TL büyük ödülü almaya hak kazandı.
SURVİVOR YUSUF KİMDİR?
2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı.
SUVİVOR DALAKA KİMDİR?
Katerina Dalaka Yunan takımında Survivor 2019’da yer aldı. Katerina Dalaka Almanya’nın Münih kentinde doğdu. 20 Ağustos 1992 yılında doğan Katerina Dalaka 26 yaşındadır. Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka'nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018'a müthiş performansıyla damga vurmuştu. Acun Ilıcalı, Katerina Dalaka ile yaşadığı ilginç anıyı şu şekilde anlatıyor: Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, kadın yarışmacılardan birisi (Katerina Dalaka) karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor, mücadeleyi Katerina kazanıyor. Katerina Dalaka’nın boyu 1,71 kilosu ise 55 kg’dır.
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