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        Haberler Bilgi Magazin Survivor ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı, birinci kim oldu? Survivor yetenek yarışması kazanananı...

        Yetenek gecesi! Survivor ödülü kim kazandı?

        Survivor All Star yetenek yarışması ile gündeme geldi. Bilindiği gibi, haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken üçüncü dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanmıştı. 2 Şubat Pazar günü ise yetenek yarışması ile eğlenceli dakikalar yaşandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 20:38 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:51
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        • 1

          Survivor'da yetenek gecesi! 2 Şubat Pazar akşamı Survivor yarışmacıları yeteneklerini sergiliyor. Dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayları netlik kazanırken, yetenek yarışmasını kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor yetenek yarışmasını kim kazandı, birinci kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...

        • 2

          SURVİVOR YETENEK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

          Survivor yetenek yarışması kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı Tuğba oldu. Dördüncü eleme adayı ise Meryem oldu.

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          SERENAY

          ZEYNEP

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ 29 OCAK?

          Survivor All Star'da elenen son isim Adilhan oldu.

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