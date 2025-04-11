Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?
Survivor 2025'in heyecan dolu ödül oyunu 11 Nisan Cuma akşamı izleyicilerle buluşuyor. Ödül oyununu kazanmak isteyen iki takım kıyasıya mücadele verirken oyun esnasında Batuhan Gökgöz ve Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Peki, 11 Nisan Cuma Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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Survivor 2025 All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 11 Nisan Cuma akşamı ödül oyunu kazananı merak konusu oldu. Peki, Survivor 11 Nisan Cuma ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme potasında kimler var? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı oylama sonucunda Pınar oldu.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Asena,
Meryem,
Yağmur,
Pınar.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.
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