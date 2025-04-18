Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı?
Survivor 2025'in heyecan dolu iletişim oyunu ve geleneksel futbol mücadelesi 18 Nisan Cuma akşamı izleyicilerle buluşuyor. Ödül oyununu kazanmak isteyen iki takım kıyasıya mücadele verirken maç esnasında Adem ve Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Peki, 18 Nisan Cuma Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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Survivor 2025 All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 18 Nisan Cuma akşamı ödül oyunu kazananı merak konusu oldu. Peki, Survivor 18 Nisan Cuma iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme potasında kimler var? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.
Türkiye'ye gitmeye hak kazanan 5. isim takım oylaması ve anket sonuçlarına göre İsmail oldu.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayı Poyraz oldu.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Volkan,
Sedat,
Batuhan Gökgöz.
TÜRKİYE BİLETİNİ KİMLER ALDI?
Türkiye'ye gitmeye hak kazanan isimler, Batuhan Gökgöz, Almeda, Yusuf ve Adem olmuştu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.
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