Survivor 2025 All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 18 Nisan Cuma akşamı ödül oyunu kazananı merak konusu oldu. Peki, Survivor 18 Nisan Cuma iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme potasında kimler var? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...