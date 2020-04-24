24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ev ödülünü hangi takım kazandı? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yarışmacılar orman
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ağaç evde konaklamak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Ödülü 5'e 10 gönüllüler kazandı!
YASİN VE BARIŞ ÖDÜLE GİDEMEDİ!
Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımında cezalı olan Yasin ve Barış ödüle gidemedi.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde yarışmaya veda eden isim belli oldu. 21 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde ada konseyi toplandı ve 10. Hafta SMS sıralaması açıklandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı için kullanılan SMS oylamasında ilk iki sırayı alanların açıkladığı isimler ile haftanın eleme adayları belli oldu. Son olarak eleme adayları arasında en az oyu alan Ezgi Survivor’dan elendi.
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