Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Finale az bir zaman kala ödüller de yarışmacılar için moral oluyor. Siyah ve Beyaz takım zorlu parkurda kıyasıya yarışı nefes kesti. İşte Survivor son bölüm....

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

5 yıldızlı otelde tatil ödülü için Siyah ve Beyaz takım zorlu parkurda ter döktü. Bu hafta üst üste başarı elde eden Beyaz takım 10'a 9 ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Finale giden yolda önemli yarışmalardan biri olan sembol oyunu bu kez yarı final için oynandı. Yarı final sembol ödülünü ilk olarak Erkeklerde Yusuf, Kadınlar da ise Seda kazandı. Yusuf ve Seda arasında geçen yarışta kazanan isim ise birazdan belli olacak...