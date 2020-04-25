Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da artık her ödül hayati öneme sahip. 2 aydan uzun süredir Survivor adasında olan yarışmacıların motivasyonlarını yükseltmek ve karınlarını doyurmak için ödül oyunlarını kazanmaktan başka şansları yok. İşte Survivor ödül oyununu kazananı...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ağaç evde konaklamak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Oyun içerisinde zaman zaman gerilimin arttı. Ödülü 5'e 10 gönüllüler kazandı. Gönüllüler için bu önemli bir motivasyon oldu.

YASİN VE BARIŞ ÖDÜLE GİDEMEDİ!

Büyük bir kavga yapan Gönüllüler takımında Yasin ve Barış cezalı oldukları için ödüle gidemedi.

SURVİVOR 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - 25 NİSAN

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde yarışmaya veda eden isim belli oldu. 21 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde ada konseyi toplandı ve 10. Hafta SMS sıralaması açıklandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı için kullanılan SMS oylamasında ilk iki sırayı alanların açıkladığı isimler ile haftanın eleme adayları belli oldu. Son olarak eleme adayları arasında en az oyu alan Ezgi Survivor’dan elendi.