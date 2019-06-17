Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu Survivor izleyicileri tarafından büyük merak konusu oldu. Siyah ve Beyaz takım yarışmacıları Kolombiya gezisi için zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda sunucu Murat Ceylan, üzücü bir haber verdi. İşte 17 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Kolombiya ödülünü kazanan takım belli oldu. Büyük mücadelenin gerçekleştiği oyunda Dalaka'dan sayı alan Afroditi'yi yenerek siyah takım 10'a 6 öne geçti ve ödülü kazanan takım Siyah takım oldu.

SURVİVOR'DA KATERANİ'YA BÜYÜK ŞOK!

Yarışı siyah takım kazandı ancak Dalaka hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Dalaka’nın pasaport süresi dolduğu için Kolombiya ödülünden yararlanamadı. Survivor sunucusu Murat Ceylan, siyah takım Kolombiya’da gezdiği sırada Dalaka’yı da Dominik’te çok lüks bir otelde ağırlayacaklarını belirtti.

BEYAZ TAKIM KARIŞTI!

Beyaz takım ise Kolombiya ödülünü kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı. Seda, "Ödülü kaybettiğimize üzülmedim. Buna hakkımın olmadığını düşünüyorum çünkü 3 sayı verdim" dedi.