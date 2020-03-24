Survivor ödül oyununu kim kazandı? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler şampuan ödülü için kıyasıya yarıştı. Kazanan takım duş yapmanın keyfini çıkardı. Öte yandan Acun Ilıcalı yarışmacıları ada konseyine çağırarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vakalarına rastlanan coronavirüs hakkında bilgi verdi. Yarışmacılar bu haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 MART 2020

Ünlüler ve Gönüllüler şampuan ödülü için zorlu parkurda mücadele etti. Ödül oyununu ise 10'a 2 Ünlüler takımı kazandı. Yarışmacılar daha sonra şampuan ile saçlarını yıkadı.

ACUN ILICALI'DAN CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, yarışmacıları ada konseyine toplayarak Türkiye'yi etkisi altına alan coronavirüs ile ilgili bilgi verdi. Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle;

"Alınan bazı önlemler var. Çin'de başlayan coronavirüsü dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti ve koronavirüs tedbirleri alınması gerektiğini bildirdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeler sınırlarını kapattı. Buna bizim ülkemizde dahil. Böyle önemli konudan sizin de haberinizin olmasını istedik. Ülkemizde de vakalarına rastlandı. Ekibim hepinizin ailesine ulaştı. Ailenizde coronavirüs rastlanmamıştır. Ülkemizde sağlık çalışanları gece gündüz mücadele ediyor. Çekim yerlerimizde de bazı değişiklikler yaptık. Bizim ekibimizde de herhangi bir vaka rastlanmamıştır.

Ülkemizde önemli bir dayanışma var. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, hastalık başladıktan itibaren gecesini gündüzüne katarak, vatandaşlara önemli bilgiler verdi ve önemli tedbirler aldı. Biz de sağlık çalışanlarımız için alkış desteği yapalım. İnşallah bu günlerde geçecek" dedi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.