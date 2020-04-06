Survivor ödül oyununun kim kazandı? 6 Nisan Survivor son bölümde neler yaşandı? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor ödül oyununda birleşme öncesinde tüm avantajı elde etmek isteyen takımlar kıyasıya rekabete girdi. Dün akşamki ada konseyinde ilk eleme adayı belirlenirken büyük bir sürpriz yaşanmıştı ve 1 değil 2 yarışmacı eleme potasına girmişti. İşte Survivor son bölüm özeti

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'daki bu akşamın ödülü kebap olarak belirlendi. İki takımında büyük bir özlem duyduğu kebap için kıyasıya rekabet vardı. Ödül için hentbol oyunu oynandı ve uzun süredir yemek ödülü kazanamadığı için morali bozuk olan Gönüllüler takımı büyük bir atak geliştirdi. Bu akşamın kazananı ve kebabı yiyen takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı dün akşamki konseyde belirlendi. Ancak burada büyük bir sürpriz yaşandı. Normalde 1 tane belirlenmesi gereken eleme adayı eşit sayıda oy çıktığı için iki kişi olarak belirlendi.

Ünlüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Berkan, kadın yarışmacısı ise Aşkım oldu. Gönüllüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Barış, kadın yarışmacısı Evrim oldu. Ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ilk eleme adayını belirledi. Oylamada 4 Ezgi ve 4 Perviz olarak 2 eleme adayı belirlendi. Ersin'in açıklamasında bu akşamki eleme adayının ortaklaşa belirlendiğini söylemişti. Ezgi bu akşamki eleme adayının kendisinin olacağını bildiğini söyledi. Ancak Perviz'in de isminin çıkması sürpriz oldu. Perviz ve Ezgi'nin yanın 2 aday daha belirlenecek. Ve bu hafta 4 eleme adayı potaya çıkacak.

SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak.

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜ

Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.