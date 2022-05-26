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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Mexico City'de Justien Bieber konserine hangi takım gitti?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor Justien Bieber konserini hangi takım kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. 25 Mayıs ödül oyununun kazananı Mavi takım olurken "26 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" sorusu gündeme geldi. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları Mexico City'de Justien Bieber konseri için kıyasıya mücadele verecek. İşte, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

26.05.2022 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor All Star ödül oyunu mücadelesi büyük bir merakla takip ediliyor. Mavi ve Kırmızı takım 26 Mayıs Perşembe akşamı ödül oyunu için ter dökecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor ödül oyununu kazanan takım Mexico City'ye Justien Bieber konserini dinlemeye gidecek. 25 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununu Mavi takım kazandı. Peki, 26 Mayıs Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

  • 26 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. 26 MAyıs ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Oyunu kazanan takım Mexico City'de Justien Bieber konseri dinleyecek.

  • SURVİVOR TÜKİYE - YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor ilk tur kadınlar mücadelesini 8-3'lük skorla Kırmızı takım alırken erkekler mücadelesini 8-4 Mavi takım kazandı. 

    Türkiye- Yuninastan karma ödül oyunununun galibi en iyiler mücadelesinin ardından Mavi takım oldu.

  • KIRMIZI TAKIM

    Adem

    Gökhan

    Sema

    Anıl

    Batuhan

    Barış

    Ayşe

  • MAVİ TAKIM

    Atakan

    Nagihan

    Ogeday

    Berkan

    Hikmet

    Evrim

    Nisa

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