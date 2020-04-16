Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler çeyrek finale kalabilmek için kıyasıya yarışıyor. İşte, Survivor son bölümünde detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki ödül oyunu sosisli sandviç ve patates içindi. Yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda hem eğlendiler hem de ödülü kazanmak için mücadele verdiler.

Ödül oyununu ise 10'a 6 Ünlüler kazandı.

SURVIVOR’DA TAKIMLARIN SON DURUMLARI NE OLDU?

Survivor 2020’de takımlarda yeni durumlar açıklandı. Birleşme partisine ulaşan iki takımda sekizer yarışmacı kalmıştı. Survivor konseyinde Acun Ilıcalı, Ünlüler ile Gönüllüler arasında transferleri açıkladı ve iki takımdan birer erkek değişimi olduğunu söyledi. Buna göre Ünlüler takımından Gönüllüler takımına geçen isim Berkan oldu. Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçen isim ise Yunus Emre oldu.