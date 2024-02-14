Survivor'da ödül heyecanı! 14 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada ödül oyununu kazanan takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Peki, 14 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 14 Şubat Çarşamba günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ödül oyunu için takımlar arası kıyasıya mğcadele dikkat çekti. Peki, Survivor ödül oyununu kim aldı? 14 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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14 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ödül oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ALL STAR'DA POTAYA KALAN İSİMLER
Yapılan oylamalar sonucu ilk 4 eleme adayları şu şekilde:
Aysu,
Pınar,
Sahra,
Aleyna.