Oyunun ikinci turunda erkekler ödülü kazanmak için ter döktü. Oyunun başında Ünlüler takımı skoru 7-1'e kadar getirse de Gönüllüler takımı güzel bir geri dönüş sağladı ve skoru 7-6'ya kadar getirdiler. Ancak Gönüllüler takımının motivasyonu yeterli olmadı ve Ünlüler takımı 8-6'lık skor ile erkekler turunda da galip geldiler.

14 Nisan 2022 Perşembe akşamı oynanan ödül oyununun galibi buna göre hem erkekler hem de kadınlar turunu kazanan Ünlüler takımı oldu.