Survivor 2025’in heyecan dolu eleme düellosu 27 Şubat Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. Bu hafta kadın yarışmacılar arasında gerçekleşecek elemede Meryem, Senem, Asena ve Yağmur, kalmak için kıyasıya bir düelloya çıktı. Survivor All Star’da elenen yarışmacı kim oldu? 27 Şubat Perşembe Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...