Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?
Survivor 2025'in heyecan dolu ödül oyunu 20 Mart Perşembe akşamı izleyicilerle buluşuyor. Ödül oyununu kazanmak isteyen iki takım kıyasıya mücadele verirken oyun esnasnda Asena ve İsmail arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Peki, 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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Survivor 2025 All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 20 Mart Perşembe akşamı ödül oyunu kazananı merak konusu oldu. Peki, Survivor 20 Mart Perşembe ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu. 3. eleme adayı ise Doğuş oldu.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat,
Batuhan,
Doğuş.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim Elif Şadoğlu oldu.
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