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        Haberler Televizyon Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 24 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Zorlu ada şartları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü Survivor'da, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için parkura çıkıyor. Nefesleri kesmesi beklenen ödül oyununu kazanan takım kadar, ortaya konan ödülde merak konusu oldu. İşte 24 Ocak Çarşamba Survivor All Star'da ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:36
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda bir takım ödülün sahibi olacak. Peki, "24 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor ödülü hangi takım aldı?" İşte 24 Ocak Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          24 OCAK SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?

          MAVİ TAKIM

          Ogeday Girişken

          Yiğit Poyraz

          Seda Ocak

          Damla Can

          Begüm Yücetan

          Yasin Obuz

          Seda Aktuğlu

          Sahra Işık

          Hakan Hatipoğlu

          Nefise Karatay

          Furkan Kızılay

          Berna Gözbaşı

          Aysun Kesin

        • 4

          KIRMIZI TAKIM

          Nagihan Karadere

          Nihat Altınkaya

          Bozok Gören

          Turabi Çamkıran

          Gizem Memiç

          Doğukan Manço (Elendi))

          Sercan Yıldırım

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Ersin Korkut

          Merve Aydın

          Özgür Tetik

          Yunus Emre

          Yağmur Banda

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

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