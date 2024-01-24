TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda bir takım ödülün sahibi olacak. Peki, "24 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor ödülü hangi takım aldı?" İşte 24 Ocak Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...