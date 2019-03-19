Survivor ödül oyunu kim kazandı? Araba ödülünü kim aldı? Soruları Survivor'ı kaçıran izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Türkiye ve Yunanistan takımı ilk olarak yemek ödülü için yarıştılar ardından da araba ödülü için ter döktüler.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan 18 Mart tarihli ödül oyunu yarışmasında zorlu parkurda Yunan takımı 10'a 9 skor elde ederek yemek ödülünü kazandılar.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara sürprizi ise araba ödüllü yarışma oldu. Türk ve Yunan yarışmacıları Sabriye'nin Takımı ve Dimitra'nın Takımı olarak iki gruba ayrıldılar. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda yarışmayı kazanan 8'e 10 Dimitra'nın Takımı oldu.

Dimitra'nın Takımı'nda bulunan yarışmacılar "Siyah mı, Beyaz mı" isimli yarışmaya katıldı. En fazla tahmini bulan yarışmacı araba ödülünü kazanacak. Türk yarışmacılardan siyah beyaz tahminini tutturan olmayınca araba ödülü için Yunanlı yarışmacılar Tony ve Panagiotis arasında gerçekleşti. Arabayı kazanan Tony oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın dünkü yarışmasında dokunulmazlık oyunu için iki takım yarıştı. Survivor'da ise ilk oyunu 10'a 8 Türkiye kazandı. Son yarışmada ise iki takımdan en iyi yarışmacılar arasında gerçekleşti. Mücadeleyi ise Yunan takımı kazandı. Böylelikle dokunulmazlık oyununu kazanan Yunan takımı oldu ve Türk takımı ada konseyine giderek eleme adayını belirleyecek.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı ada konseyine giderek eleme adayını seçti. Yarışmacılar ilk olarak Atakan'ın ismini verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazan Büşra, Hakan ismini verirken, Yusuf ise Bora ismini verdi.