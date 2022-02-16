Survivor 2022'de heyecan her geçen gün artarken yarışmacılar arasındaki olaylar da gündem olmaya devam ediyor. Peki, son olarak sosyal medyada gündem olan Survivor Nisa, Sude, Mert ve Ogeday olayı nedir? İşte detaylar...



SURVIVOR NİSA, SUDE, MERT VE OGEDAY OLAYI NEDİR?



İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.