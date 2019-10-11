Survivor ne zaman başlayacak?

Tv8 de yayınlanan, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor için geri sayımlar başladı. Her sezonu bol reytingli geçen yarışmanın ne zaman başlayacağı, nasıl bir formatla ekranlara döndüğü merak konusu oldu. Geçen sezon 2 Şubat 2019'da başlamıştı. Yeni sezon için henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat 2020 Şubat ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

2019'da Türkiye-Yunanistan formatıyla yayınlanan programın bu sene tekrardan Ünlüler-Gönüllüler şeklinde olacağı açıklandı. Ayrıca Acun Ilıcalı yarışmacıları belirlemeye başladığını belirtti. Survivor 2020'nin ilk belirlenen yarışmacısı Ersin Korkut oldu. Yeni sezonda Ersin Korkut'un ünlüler takımında yarışacağı bekleniyor.