Survivor 2020 ne zaman başlayacak? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak iki ülkenin mücadelesi izlenmişti. Peki yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 için son durum ne? İşte Survivor ile ilgili detaylar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLADI?

Survivor 2020 için henüz resmi bir tarih verilmedi. Ancak geçen sene Survivor Şubat ayının ilk haftasında başlamıştı. Bu sene de Şubat ayı içerisinde yarışmanın başlaması bekleniyor.

Survivor 2020 için bir diğer beklenti de yarışma formatının yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olması.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında ilk yarışmacının ünlü komedyen Ersin Korkut olduğunu söyledi. Eski Survivor birincisi Uğur Pektaş'ın da yüzde 90 ihtimalle Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda bulunacağını belirtti. Diğer yarışmacılar ise henüz açıklanmadı.

SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2019'da Yunanistan takımının şampiyonu Katerina Dalaka olurken, Türkiye takımının şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu.