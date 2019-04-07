Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Merak konusu oldu. Survivor'da dün akşam takımları değişen yarışmacılar Siyah ve Beyaz olarak mücade ettiler. Birleşme partisine elenmeden gitmek isteyen iki takım zorlu parkurlarda ter döktü.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 NİSAN 2019

Survivor ödül oyununda kıyasıya bir rekabet vardı. Yarışmacılarda açlık hissi iyice artarken bugünkü erzak ödülünü kimse kaçırmak istemiyordu. Skor 9 - 9 iken Beyaz takım Seda'nın sayısıyla Siyah takımı yenmeyi başardı. Oyun sonrası Beyaz takım büyük bir sevinç yaşarken, Siyah takım yenilginin özeleştrisini yaptı.

HİKMET VE YUSUF DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

Survivor Ekstra yorumcularından Nagihan, bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hikmet ve Yusuf kavgası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu Nagihan, "Umarım bu iki yarışmacı arasında bu olaylar daha da fazla ileriye taşınmaz. Şuan ikiside birbirini kışkırtıyor. İnşallah diskalifiyelik bir duruma kendilerini getirmezler." dedi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununa Hikemt ile Yusuf'un arasındaki gerilim damga vurdu. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda 9 - 7 öne geçmeyi başaran beyaz takım yine Hikmet ve Yusuf yarışında Hikmet'in sayısıyla dokunulmazlığı kazandı. Yarınki dokunulmazlık oyununun kazananına göre, eleme potasına hangi takımdan yarışmacıların gireceği belli olacak. Ancak şu anda Beyaz takım avantajlı durumda.