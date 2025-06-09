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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM KAZANDI? 9 Haziran Pazartesi Survivor 2. finalist kim oldu, 2. final koltuğunu kim kazandı?

        2. final koltuğu sahibini buluyor! 9 Haziran Survivor 2. finalist kim oldu?

        Survivor'da adım finale gidilirken, finalistler belli olmaya başladı. İlk final koltuğu Batuhan'ın olurken, ikinci finalist bu akşam oynanacak oyununun ardından netlik kazanacak. Survivor'un yeni bölümünde, Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi ikinci kolyenin sahibi olmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor 2. finalist kim oldu?" İşte 9 Haziran Pazartesi Survivor'da ikinci finalist...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 20:19 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:18
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da final için geri sayım başladı. Survivor finali 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Büyük final öncesinde, yarışmacılar, İstanbul biletini almak için zorlu parkura çıkıyor. Peki, "Survivor kim kazandı? 9 Haziran Survivor 2. finalist kim oldu, 2. final koltuğunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR KİM KAZANDI? 2. FİNAL KOLTUĞUNUN SAHİBİ KİM OLDU?

          Survivor'da ikinci final koltuğunun sahibi henüz belli olmadı. 2. finalist bu akşam oynanacak oyununun ardından netleşecek.

        • 3

          SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, 'Ailenize Sorduk' yarışmasında karşı karşıya geldi.

          Yarışmacılar kendileriyle ilgili ailelerinin verdikleri yanıtı tahmin etmeye çalıştı.

          Ailesine en yakın cevabı vererek ödül oyununu kazanan yarışmacı Volkan oldu.

          Böylece Volkan, çocuklarıyla beraber Avrupa'da istediği bir yerde tatil yapma şansını yakaladı.

        • 4

          İLK FİNAL KOLTUĞUNUN SAHİBİ KİM OLDU?

          İstanbul finalinin birinci ismi Batuhan Karacakaya oldu.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Adaya veda eden isim Meryem Kasap oldu.

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