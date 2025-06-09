TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da final için geri sayım başladı. Survivor finali 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Büyük final öncesinde, yarışmacılar, İstanbul biletini almak için zorlu parkura çıkıyor. Peki, "Survivor kim kazandı? 9 Haziran Survivor 2. finalist kim oldu, 2. final koltuğunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...