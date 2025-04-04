Survivor'da kim kazandı? 4 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?
Survivor'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Gönüllüler ve All Star takımı Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 4 Nisan 2025 Cuma Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...
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Survivor'da heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti her geçen gün arttırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ada konseyinde ise dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme potasına gidecek dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
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SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme potasına giden son yarışmacı Yunus Emre Karabacak oldu.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat
İsmail
Hikmet
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.
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