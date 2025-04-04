Survivor'da heyecan ödül oyunu ile sürdü. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti her geçen gün arttırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için karşı karşıya geldi. Ada konseyinde ise dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme potasına gidecek dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...