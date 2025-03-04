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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM KAZANDI? 4 Mart Salı Survivor İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyununu hangi takım aldı?

        Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor'da ödül oyunu heyecanı!

        Survivor All Star'da heyecan iletişim oyunu ile devam etti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununda, mavi ve kırmızı takım iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle iletişim kurabildi. İkinci etapta ise heyecan yerini açık arttırmaya bıraktı. Yarışmacılar açık arttırmaya katılarak sevdiği yemeği almak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" İşte 4 Mart Salı Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 05.03.2025 - 01:16
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        • 1

          Survivor'da çifte heyecan yaşandı. İlk etapta All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi, diğer etapta ise açık arttırma oyunu oynandı. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderdi. Peki, "Survivor kim kazandı? 4 Mart İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

          Survivor'da iletişim oyunu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 3

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİM VAR?

          Sedat Kapurtu Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ? (3 MART)

          Survivor'da elenen yarışmacı Senem Genç oldu.

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