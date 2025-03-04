Survivor'da çifte heyecan yaşandı. İlk etapta All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi, diğer etapta ise açık arttırma oyunu oynandı. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderdi. Peki, "Survivor kim kazandı? 4 Mart İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...