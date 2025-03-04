Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek, diğer etapta ise açık arttırma oyunu oynanacak. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderebilecek. Peki, "Survivor kim kazandı? 4 Mart İletişim oyunu kim kazandı, ödül oyunu hangi takım aldı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...