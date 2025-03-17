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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı? 17 Mart İletişim oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor All Star'da iletişim oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda, mavi ve kırmızı takım iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle hasret giderme şansını yakalayacak. Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Mart 2025 Pazartesi Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 19:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:20
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        • 1

          Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Ödül oyunu gecesinde All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle görüşme şansını yakalacak. Peki, "Survivor kim kazandı? 17 Mart İletişim oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

          Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım sevdiklerini arayarak hasret giderebilecek.

        • 3

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM TAKIM KAZANDI 16 MART 2025?

          Survivor'da haftanın İlk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

          All Star takımı bugün haftanın ilk eleme adayını belirleyecek.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen isim Elif Şadoğlu oldu.

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