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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM KAZANDI? 14 Mart 2025 Survivor ödül oyunu kim kazandı, eleme düellosunu hangi yarışmacı kazandı?

        Survivor'da kim kazandı? 14 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Gönüllüler ve All Star takımı Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bırakacak. Peki, "Survivor'da kim kazandı? 14 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? " İşte 14 Mart 2025 Cuma Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 19:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:15
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        • 1

          Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor'un yeni bölümünde ilk etapta yarışmacı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. İkinci etapta ise eleme potasındaki yarışmacılar eleme düellosunda kıyasıya bir mücadele verecek. Peki, "Survivor'da kim kazandı, 14 Mart 2025 Survivor ödül oyunu kim kazandı, eleme düellosunu hangi yarışmacı kazandı?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 3

          SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

          Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'ın yeni bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar, eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Eleme düellosunun galibi henüz belli olmadı.

        • 5

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Elif

          Asena

          Yağmur

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan Dianzenza oldu.

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