Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor'un yeni bölümünde ilk etapta yarışmacı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise eleme potasındaki yarışmacılar eleme düellosunda kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, "Survivor'da kim kazandı, 14 Mart 2025 Survivor ödül oyunu kim kazandı, eleme düellosunu hangi yarışmacı kazandı?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...