Survivor All Star 2022'de haftanın dün akşam oynanan 3. dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 13 Mart dokunulmazlık oyunu sonucu 3. ve 4. eleme adayları Evrim ve Barış oldu. Peki, sevilen yarışmada eleme adayları kimler oldu ve elenen yarışmacı kim oldu?