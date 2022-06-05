SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Survivor'da haftalık takım dönemi dün akşam itibarıyla başladı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Bu hafta Kırmızı takımda en yüksek performanlı yarışmacı Adem olurken, Mavi takımdaki en yüksek performansa sahip isim ise Nagihan oldu. Adem ve Nagihan arasında daha yüksek performans yüzdesine sahip olan yarışmacının Nagihan olduğu açıklandı. Buna göre ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi. İşte bu haftaki kırmızı ve mavi takım...

KIRMIZI TAKIM

Adem

Anıl

Batuhan

Nisa

Evrim

MAVİ TAKIM

Nagihan

Ayşe

Atakan

Berkan

Ogeday

Hikmet