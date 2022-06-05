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Survivor kim elendi, üçüncü eleme adayı kim oldu? 5 Haziran 2022 Pazar Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar üçüncü dokunulmazlığın sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. Finale az bir süre kala heyecanın arttığı yarışmada 3. eleme adayının kim olacağı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. İşte, 5 Haziran Pazar Survivor son bölümde yaşananlar...

05.06.2022 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasında yaşanan kıyasıya mücadele heyecanlı dakikalara sahne olmaya devam ediyor. Büyük finale sayılı günler kala üçüncü eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununun kazananı araştırılıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte, 5 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı hakkında...

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz bellli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da üçüncü eleme adayının kim olduğu henüz açıklanmadı. Yapılan konsey sonucu açıklanacak olan adayı haberimiz ile sizlerle paylaşacağız.

  • SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

    Survivor'da haftalık takım dönemi dün akşam itibarıyla başladı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Bu hafta Kırmızı takımda en yüksek performanlı yarışmacı Adem olurken, Mavi takımdaki en yüksek performansa sahip isim ise Nagihan oldu. Adem ve Nagihan arasında daha yüksek performans yüzdesine sahip olan yarışmacının Nagihan olduğu açıklandı. Buna göre ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi. İşte bu haftaki kırmızı ve mavi takım... 

    KIRMIZI TAKIM

    Adem

    Anıl 

    Batuhan 

    Nisa

    Evrim 

    MAVİ TAKIM

    Nagihan

    Ayşe

    Atakan

    Berkan

    Ogeday

    Hikmet

  • SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

    Survivor'da 1 Haziran akşamı elenen isim yapılan konseyde belli oldu. Survivor'da bu hafta Sema Aydemir yarışmaya veda etti.

    SURVİVOR SEMA KİMDİR?

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