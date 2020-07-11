survivor kim elendi

Survivor 2020’de bu akşam yine heyecanlı bir bölüm ekrana gelecek. 11 Mart Cumartesi günü Survivor 133. bölümde canlı yayında bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. Dün, Survivor’da ilk kez gerçekleştirilen canlı yayındaki oyunda günün birincisi Berkan olmuştu. Bu akşam, Survivor 2020 final dörtlüsü, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Mücadelenin nefes keseceği, izleyenleri TV8 ekranı başına toplayacağı Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan ve Survivor 2020’de veda eden isim belli olacak. Ve Survivor’da son üç isim belli olacak. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazanacak? Survivor 2020’de kim elenecek, kimler son üçe kalacak?
DOKUNULMAZLIK OYUNU HEYECANI
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de artık finale sadece günler kaldı. Dün oynanan ve nefes kesen karşılaşmalar sonucunda son dönemde sessiz olan ve canlı yayınlanan yarışmalarda gücünü ortaya koyan Berkan ilk dokunulmazlığı alarak sevenlerini sevindirmişti. Berkan bu sonuçla yarı finale yükselirken bu akşam da yeni bir canlı dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ikinci yarı finalist belli olacak.
SURVİVOR FİNAL NEREDE OLACAK?
Survivor 2020'nin 132. bölüm 1. bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin finalinin İstanbul'da nerede yapılacağını açıkladı. Survivor 2020'nin büyük finali iki güne yayılacak ve 13 Temmuz-14 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da Galataport'ta gerçekleşecek.
Survivor'da bir ilkin yaşandığı ve TV8 ekranlarında canlı bir şekilde yayımlanan ve herkesin nefesini tutarak izlediği birinci dokunulmazlık oyununda Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can kozlarını paylaştı. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu finalinde Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında Barış'ı 5-0 mağlup eden Berkan ilk yarı finalist olmaya hak kazandı.
Survivor'da geçtiğimiz son iki haftada ilk önce son 1 ayda rakiplerine neredeyse oyun dahi vermeyen Sercan, sonrasında da yarışmada kalan tek kadın yarışmacı Elif elenerek büyük bir sürprzi yaratmışlardı ve böylelikle 2020 yılında Survivor'da Ünlüler Takımı'nın yarışmada mutlu sona ulaşma imkanı kalmamıştı.
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