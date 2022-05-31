SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dördüncü ve son eleme adayı henüz belli olmadı. Konseyin ardından potaya giren isim açıklanacak. Dördüncü eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Survivor üçüncü eleme adayı Ünlüler takımında yapılan oylama ile belli oldu. Survivor'da üçüncü eleme adayı toplamda 3 oy alan Sema Aydemir oldu.

Survivor 2. eleme adayı yapılan oylamanın ardından belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takımın aday çıkardığı gecede Ayşe 3 oy alırken Sema 2 oy aldı. Böylece 3 oy alan Ayşe ikinci eleme adayı oldu.

Survivor 2022 All Star eleme adayı olan ilk isim 27 Mayıs akşamı yayınlanan bölümle birlikte netlik kazandı. Oylamada Ayşe 2 oy alırken Anıl 3 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Anıl Berk Baki oldu.