Survivor'da eleme düellosu için geri sayım sürüyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalmak için mücadele verecek. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...