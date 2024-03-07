Survivor'da eleme gecesi! 7 Mart Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan dört yarışmacıdan biri bu akşam Survivor'a veda edecek. Eleme adayları arasında yer alan, Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal ve Yaman eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Eleme düellosunun öncesinde ise mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. İşte 7 Mart 2024 Perşembe Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da eleme düellosu için geri sayım sürüyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalmak için mücadele verecek. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Batuhan
Hakan
Mustafa Kemal
Yaman
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SURVİVOR KİM ELENDİ 7 MART 2024?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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