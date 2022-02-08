Survivor 2022 All Star'da 5 Şubat'ta başlayan dokunulmazlık oyunlarının sonuncusu dün akşam oynandı. Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı arasındaki kıyasıya mücadelenin ardından üç dokunulmazlık oyununun da kazananı önüllüler takımı oldu. Bu akşam haftanın ödül oyununu oynamak için parkura çıkan yarışmacılar arasından elenen isim çarşamba akşamı belli olacak. Survivor takipçileri 8 Şubat ödül oyununu kim, hangi takım kazandı sorusunu araştırıyor.