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Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım aldı? 8 Şubat Survivor elenen kim oldu ve bu haftanın eleme adayları kimler?

Survivor 2022 8 Şubat Salı ödül oyununu hangi takım kazandı, kim elendi?

Survivor 2022 All Star'da eleme adayları ve ödül oyunu sonuçları araştırılıyor. Günlerdir eleme adaylarının belirlendiği oyunlarla ekrana gelen Survivor 2022 All Star'da Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada ödül oyununu kimin kazandığı ve kimin elendiği merak ediliyor. İşte Survivor eleme adayları ve 8 Şubat Survivor ödül oyunu hakkında merak edilenler...

08.02.2022 - 22:05 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor 2022 All Star'da 5 Şubat'ta başlayan dokunulmazlık oyunlarının sonuncusu dün akşam oynandı. Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı arasındaki kıyasıya mücadelenin ardından üç dokunulmazlık oyununun da kazananı önüllüler takımı oldu. Bu akşam haftanın ödül oyununu oynamak için parkura çıkan yarışmacılar arasından elenen isim çarşamba akşamı belli olacak. Survivor takipçileri 8 Şubat ödül oyununu kim, hangi takım kazandı sorusunu araştırıyor. 

  • SURVİVOR 8 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor All Star'da bu akşam oynanan ödül oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. 

  • SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Survivor All Star 7 Şubat eleme adayı belli oldu. 

    Survivor'da bu haftanın 3. eleme adayı Gizem oldu. 

    Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayını Ünlüler takımından bireysel dokunulmazlığı elde eden Elif seçti. Survivor 4. eleme adayı Sercan oldu.

    Survivor 2022'de bu hafta eleme adayı olarak belirlenen 8 isim oldu. Bu isimler Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu. 

    Survivor'da elenen isim 9 Şubat yani yarın belli olacak. 

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