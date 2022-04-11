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ŞOK KONSEY! Survivor kim elendi, kim yazıldı? 11 Nisan 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları kim, yokluk adasına kim gitti? 11 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 4. eleme adayı bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu. Survivor'da kıyasıya mücadele bu akşam da dokunulmazlık oyunu ile devam etti. 11 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ederken izleyiciler "Survivor kim elendi?" ve "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları...

11.04.2022 - 23:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star'da Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı arasındaki kıyasıya mücadele bu akşam da devam etti. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu için kıran kırana mücadele verildi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, eleme oldu mu? İşte dün yayınlanan Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...

  • SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu için iki takım da ter döktü. Survivor All Star'da kadınlar turunu Gönüllüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise 8-1'lik skor ile Ünlüler takımı kazandı. Best Of'a (En iyilere) kalan yarışın kazananı Ünlüler takımı oldu.

  • SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Ayşe'yi çıkardı. Buna göre son eleme adayı Ayşe oldu.

     

  • SURVİVOR ELEME ADAYLARI

    Survivor 3. eleme adayı Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz olmuştu.

    Survivor'da oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler takımı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.

    Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu. 

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