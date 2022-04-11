Survivor All Star'da Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı arasındaki kıyasıya mücadele bu akşam da devam etti. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu için kıran kırana mücadele verildi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, eleme oldu mu? İşte dün yayınlanan Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...