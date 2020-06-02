Survivor'ın 95. bölümünde eleme heyecanı yaşanıyor. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları dört dokunulmazlık oyununun sonucunda haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte TV8 Survivor 95. bölüm detayları
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor 95. yeni bölümünde bu akşam ada konseyine SMS sonuçlarının ardından elenen yarışmacı belli oldu. Eleme adayı olan Yunus Emre, Elif, Aycan ve Sercan arasında yapılan halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı AYCAN oldu
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da günün ilk oyunu iletişim ödülü içindi. Ünlüler ve Gönüllüler aileleriyle telefonda konuşabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışı kazanan ise Ünlüler oldu.
SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!
Acun Ilıcalı, yarından itibaren Survivor'da yeni bir dönem olacağını belirtti. Ilıcalı, " 10 yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek daha sonra en iyi derece yapan dört yarışmacı kaptanlık yarışında olacak. Kaptanlık yarışını kazanan iki yarışmacı yeni takımlarını belirleyecek. Her hafta kaptanlık yarışı yapılacak. Daha sonra çeyrek finale gideceğiz daha sonra da Survivor'ın sonuna geleceğiz.
SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI
2 Haziran Survivor SMS oy sıralaması, açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR AYCAN KİMDİR?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!